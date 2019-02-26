Президент России Владимир Путин во вторник, 26 февраля, подписал указ о переименовании Минвостокразвития РФ в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает ТАСС.

Документ также предусматривает передачу ведомству ряд новых функций, среди которых развитие Арктической зоны России.

"Переименовать Министерство РФ по развитию Дальнего Востока в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, возложив на него дополнительно функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны РФ", – говорится в указе.

Отмечается, что данные меры были предприняты для повышения эффективности государственного управления в сфере развития Арктической зоны.