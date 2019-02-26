Почти половина мужчин в России не доживают до пенсии

Российские мужчины втрое меньше умирают в тюрьмах, чем на воле, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы к заседанию круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Возникают вопросы о качестве свободы, способах и местах повышения продолжительности жизни российских мужчин", – говорится в материалах к заседанию круглого стола.

Эти данные приводятся в контексте информации о смертности от алкоголя.

По некоторым данным, 38% всей смертности населения трудоспособного возраста может составлять алкогольная смертность.

"Алкогольный вклад в сокращение жизни для женщин составляет 17 лет, мужчин – 20 лет. 44% представителей сильного пола не доживают до пенсии", – говорится в документах.