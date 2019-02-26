Концерн "Калашников" на своем сайте назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.

Отмечается, что общая длина автомата составляет 750 мм, длина ствола — 230 мм. Емкость магазина оружия — 30 патронов калибра 5,45 х 39 мм. Масса автомата — 2,5 кг.

Ранее один из самых известных оружейных экспертов Ларри Викерс в ходе своего визита в Россию посетил оружейное производство концерна, где попробовал множество новинок. Одной из них стал АМ-17.

"АМ-17 мне очень понравился. Очень легкое оружие, мне нравится концепция. Я думаю, для "Калашникова" это очень хорошее направление развития", — рассказал после теста Викерс.