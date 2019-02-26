Георгия Данелию вывели из искусственной комы

Состояние здоровья режиссера Георгия Данелии улучшилось, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его супругу Галину.

"Георгия Николаевича вывели из комы, его состояние улучшилось", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Данелия находится в реанимации с воспалением легких. Врачи ввели его в искусственную кому.

Режиссер, сценарист Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. Окончил Московский архитектурный институт, а затем Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова). С 1959 года работал на "Мосфильме".

Большую популярность ему принесли фильмы "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!" и другие.