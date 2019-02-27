Рост цен на бензин в этом году пообещали не больше 4,3%

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Газете.Ru" пообещал, что рост цен на бензин в этом году не превысит 4,3%.

"Пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки. Я думаю, что такая ситуация не системная и не фундаментальная, а системно и фундаментально то, что поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции. По прогнозу министерства экономического развития, она составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более", — сказал Новак.

По его словам, рост цен на топливо, наблюдавшийся в начале года, был ожидаемый.

"Если смотреть динамику розничных цен на заправках, с конца мая до начала июня сохраняли свой уровень. На 21 января этого года они поднялись примерно на 1,7% из-за того, что произошло повышение НДС с начала года с 18 до 20%. Это объективная ситуация, неожиданности не было, все заранее понимали, что в связи с увеличением НДС в рознице цены вырастут на 1,7%", — подчеркнул Новак.