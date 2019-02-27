Среда, 27 Февраль, 04:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,62
€ 74,49
Обь
-16см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

Рост цен на бензин в этом году пообещали не больше 4,3%

, ИА "Амител"
"Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года", - сказал Новак
Новак назвал ожидаемым рост цен на топливо в начале года / Фото: tvc.ru

Новак назвал ожидаемым рост цен на топливо в начале года / Фото: tvc.ru

Глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Газете.Ru" пообещал, что рост цен на бензин в этом году не превысит 4,3%.

"Пока на протяжении двух месяцев цены стабильны, даже видим снижение на копейки. Я думаю, что такая ситуация не системная и не фундаментальная, а системно и фундаментально то, что поставлены задачи, созданы все необходимые инструменты в виде налогового регулирования, которые позволяют держать ситуацию на уровне существующих цен с темпами роста не выше инфляции. По прогнозу министерства экономического развития, она составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более", — сказал Новак.

По его словам, рост цен на топливо, наблюдавшийся в начале года, был ожидаемый.

"Если смотреть динамику розничных цен на заправках, с конца мая до начала июня сохраняли свой уровень. На 21 января этого года они поднялись примерно на 1,7% из-за того, что произошло повышение НДС с начала года с 18 до 20%. Это объективная ситуация, неожиданности не было, все заранее понимали, что в связи с увеличением НДС в рознице цены вырастут на 1,7%", — подчеркнул Новак.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
03:32
Группа Freedom-jazz отказалась представлять Украину на "Евровидении-2019" 0
02:59
Рост цен на бензин в этом году пообещали не больше 4,3% 0
01:17
Ученые раскрыли тайну загадочного исчезновения древней Кхмерской империи 0
00:14
Российские ученые приблизились к раскрытию секрета формирования костей 0
23:51
Георгия Данелию вывели из искусственной комы 0
23:23
"Калашников" назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17 0
23:05
Почти половина мужчин в России не доживают до пенсии 1
22:45
Путин "расширил" Минвостокразвития, добавив в его полномочия Арктику 0
22:21
Экс-сотрудников ФСБ и "Лаборатории Касперского" осудили за госизмену 0
22:09
АвтоВАЗ остановил свой конвейер из-за коммунальной аварии и потери горячей воды 0
21:52
МВД объявило в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией 0
21:31
Греф обвинил искусственный интеллект в потере Сбербанком миллиардов рублей 0
21:15
Молодоженов предлагают заранее проверять на бесплодие 1
20:45
Песню хора об атаке на США, исполненную в Исаакиевском соборе, осудили в епархии 4
20:29
Медведев поручил до 1 мая подумать над увеличением доходов россиян 2
20:16
Песков прокомментировал стажировку своей дочери у депутата Европарламента 0
19:45
Кокорина и Мамаева вновь отказались выпустить из СИЗО 1
19:29
Штрафы за самовольное погребение на кладбищах ввели в Самарской области 1
19:08
Коротко о главном: новый дом для планетария, имя Алтая и коммунальные аварии
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 февраля
18:46
Гендиректор частной клиники поставил неверный диагноз от имени другого врача 0
18:31
Тимошенко объявила о запуске процедуры импичмента президента Украины 0
18:21
Полицейский в Поморье заставил подчиненных строить себе баню 3
17:54
Томенко о коммунальных авариях в Барнауле: "Жил в Заполярье, но такого не видел" 8
17:38
Госдума подумает над разрешением рекламы пива во время спортивных трансляций 0
17:22
Школьные учебники уже на стадии рукописи будут проверять на соответствие 1
17:11
Юноша в одном исподнем замечен на главном проспекте Барнаула 13
17:03
Конец февраля в Алтайском крае бьет рекорды по теплу 2
16:56
Главного алтайского железнодорожника перевели работать в Кузбасс 0
16:41
Российский флаг площадью 1,5 тысячи квадратных метров растянули на льду Байкала 3
16:22
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда вирус гриппа покинет Россию 1
16:12
Двоих братьев в Горном Алтае подозревают в жестоком убийстве молодого мужчины 0
16:03
Шнуров вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре 1
15:51
Виктор Томенко нацелил чиновников на улучшение социального самочувствия граждан 11
15:35
Жители Новоалтайска выйдут на митинг против оптимизации школ и больниц 2
15:22
Бийский стрелок Сергей Каменский взял золото этапа Кубка мира 2
15:13
Слова Тимошенко о покупке Украиной российского газа оценили в Госдуме 2
15:02
ФСБ предотвратила атаку исламских террористов на штаб-квартиру ГРУ 1
14:58
Иван Нифонтов стал президентом краевой Федерации дзюдо 1
14:42
Бывшего доцента вуза в Барнауле будут судить за взятки 4
14:28
Жительница Горного Алтая прошла интернет-викторину и лишилась денег 1
14:17
Советника папы римского признали виновным в насилии над детьми 0
14:05
Росстат подсчитал зарплату врачей в регионах России: от 43 до 180 тысяч рублей 34
13:52
Около 30% застройщиков Алтайского края отработали 2018 год с убытками 4
13:34
ЦБ планирует ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы 1
13:28
77-летний рубцовчанин зарезал друга и заявил на суде, что не жалеет о содеянном 1
13:14
Трамвай и легковушка столкнулись в центре Барнаула 2
13:09
Мэр Улан-Удэ, возглавивший город после тайного голосования, подал в отставку 0
12:50
Три млрд рублей выделят в 2019 году на программы первого и семейного автомобиля 0
12:32
Нет острой нужды: в аэропорту Барнаула рассказали о вводе электронных посадочных 9
12:24
Тимошенко рассказала о поставках газа из России на Украину "через Марс" 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.