Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что при ведомстве появится рабочая группа, которая будет оценивать креативность школьников и их "мягкие" навыки, сообщает РИА "Новости".

"При Рособрнадзоре создается рабочая группа по оценке "мягких" навыков, креативности, умения работать в команде. Будет это ЕГЭ или это будет добровольный экзамен, это будем мы решать и обсуждать", — рассказал Кравцов.

Он отметил, что сопредседателем выступит президент Российской академии наук Александр Сергеев, который ранее предлагал дополнить единый государственный экзамен задачами на креативность.

Кравцов подчеркнул, что ведомство уже приступило к процессу создания методики оценки этих навыков вместе с РАН, "поэтому это одни из важнейших шагов в развитии системной оценки".