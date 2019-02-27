Украинская группа Freedom-jazz, занявшая второе место в национальном отборе, отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2019".

"Только что мы получили звонок с НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в "Евровидении-2019", — говорится в Facebook группы. Национальная общественная телерадиокомпания Украины подписывает контракт с представителем страны на конкурсе, после чего он официально становится участником.

Группа поблагодарила своих поклонников за поддержку во время национального отбора и рассказала о своих дальнейших планах.

"Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место в национальном отборе "Евровидения-2019"! Наша главная победа — это вы! Для вас мы экспериментируем, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-нибудь мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе. Сейчас наш "Cupidon" летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время", — сообщает Freedom-jazz.

В украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv. Однако из-за концертов в России НОТУ предложила ей подписать договор с определенными условиями, которые внесли в контракт специально для нее. 25 февраля Maruv объявила, что решила не подписывать такой контракт и остаться без "Евровидения".