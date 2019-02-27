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Подорожает цена проезда в общественном транспорте Бийска

, ИА "Амител"
С марта горожанам придется платить за билет от 20 рублей
Перевозчики смогли обосновать повышение цены билетов до 20 рублей / Фото: pixabay.com

Перевозчики смогли обосновать повышение цены билетов до 20 рублей / Фото: pixabay.com

В администрации Бийска приняли решения о подъеме стоимости проезда в общественном транспорте, сообщает "Бийский рабочий".

Перевозчики смогли обосновать повышение цены билетов до 20 рублей.

При этом, чтобы добраться в отдаленный поселок города на экспресс-маршруте, придется заплатить 25 рублей.

Изменения могут вступить в силу уже в марте, если пройдут согласование в прокуратуре на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства.

Также стало известно, что сотрется разница в оплате между владельцами электронных карт и теми, кто рассчитывается наличными.

Теперь за проезд им предстоит платить одинаковую цену.

Напомним, тариф в Бийске поднимали в октябре 2015-го (с 13 до 15 рублей для автобусов, с 12 до 15 рублей для трамваев) и июле 2016 года (до 17 рублей 50 копеек).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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