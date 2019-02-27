Детская шалость со спичками едва не закончилась трагедией в селе Улус-Черга Шебалинского района, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Вечером 25 февраля оставленные без присмотра взрослых дети двух и пяти лет решили посмотреть, как горит огонь, и разожгли его на диване.

Но стоило пламени вспыхнуть, как дети испугались и заплакали. Не факт, что пожарные успели бы спасти детишек, но к счастью запах дыма вовремя почувствовал сосед за стенкой.

Молодой человек быстро сориентировался в обстановке и вывел мальчика и девочку из горящего дома.

Прибывшие огнеборцы потушили возгорание на площади 21 квадратный метр.

Спасатели призывают родителей внимательно относиться к своим обязанностям. Нельзя оставлять маленьких детей дома одних.

Также рекомендуется проводить с ними беседы об опасности огня и "шалостей" со спичками. Кроме того, следует хранить предметы для получения огня в недоступном для малышей месте.