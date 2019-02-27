43-летнего директора одного из заринских предприятий признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 9-летних девочек, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено судом и следствием, в июле 2018 года мужчина подъехал на своем автомобиле к детской площадке во дворе жилого дома в Заринске.
Там он совершил "иные действия сексуального характера" в присутствии двух 9-летних девочек, которые играли на улице.
За этим занятием его заметила местная жительница, после чего злоумышленник предпочел скрыться с места преступления.
Во время судебного процесса предприниматель свою вину признал частично, утверждая, что у него не было умысла совершать действия сексуального характера в присутствии детей.
Однако показания свидетельницы, запись камеры видеонаблюдения и результаты судебной экспертизы опровергли его слова.
Судья признал его виновным по п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста").
Горожанина приговорили к шести годам колонии строгого режима.
Комментарии
""иные действия сексуального характера" в присутствии двух 9-летних девочек" - что он такое там делал?????
т.е. я правильно понимаю, что все таки можно привлечь к уголовной ответственности? Или он что то большее там делал?
27.02.2019 09:25
- гость -
А вас не смутило, что действия происходят в будущем, напоминает фильм "Особое мнение"
Год уже поправили
А я думал таки преступление в будущем предотвратили.
Что за тупая подача материала, ничего не понятно. С кем он делал иные действия в присутствии девочек?
А вам прям нужно видео продемонстрировать?
Не с кем, а с чем - увидел девочек, возбудился, отлил и передернул - 6 лет в итоге?!
помочился может в кустах?
Вот так вот захочешь отлить у мусорных баков, расположенных в районе детской площадки, ВСЕ, сразу совратил и на 6 лет загремел.