43-летнего директора одного из заринских предприятий признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух 9-летних девочек, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено судом и следствием, в июле 2018 года мужчина подъехал на своем автомобиле к детской площадке во дворе жилого дома в Заринске.

Там он совершил "иные действия сексуального характера" в присутствии двух 9-летних девочек, которые играли на улице.

За этим занятием его заметила местная жительница, после чего злоумышленник предпочел скрыться с места преступления.

Во время судебного процесса предприниматель свою вину признал частично, утверждая, что у него не было умысла совершать действия сексуального характера в присутствии детей.

Однако показания свидетельницы, запись камеры видеонаблюдения и результаты судебной экспертизы опровергли его слова.

Судья признал его виновным по п. "б" ч. 4 ст.132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста").

Горожанина приговорили к шести годам колонии строгого режима.