Пенсионер из Усть-Калманского района Алтайского края обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, в результате чего женщина скончалась.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвинение предъявлено 76-летнему мужчине.

Согласно версии следствия, 21 февраля пенсионер в своем доме распивал спиртное в компании 62-летней сожительницы и двух односельчан.

"После того, как гражданская супруга сказала, что больше не хочет совместно проживать с мужчиной, он нанес потерпевшей несколько ударов поленом по голове. От полученных травм женщина через несколько часов скончалась", – указывают в СКР.

Из-за преклонного возраста и состояния здоровья обвиняемого в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.