Пенсионер из Усть-Калманского района Алтайского края обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, в результате чего женщина скончалась.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, обвинение предъявлено 76-летнему мужчине.
Согласно версии следствия, 21 февраля пенсионер в своем доме распивал спиртное в компании 62-летней сожительницы и двух односельчан.
"После того, как гражданская супруга сказала, что больше не хочет совместно проживать с мужчиной, он нанес потерпевшей несколько ударов поленом по голове. От полученных травм женщина через несколько часов скончалась", – указывают в СКР.
Из-за преклонного возраста и состояния здоровья обвиняемого в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии
вот чо за бабы пошли, ни себе ни людям...
спиваются люди совсем. очень часто вижу пенсионеров, покупающих водку и пиво
Такие вот пенсионеры.
То была любовь до гроба,но она не поняла.
7.02.2019 09:56
- гость -
"спиваются люди совсем..." Безнадега.