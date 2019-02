Известная австралийская звезда, певица Милена Барретт выступит в Барнауле 6 марта. Критики называют ее одной из самых многогранных вокалисток на современной блюзовой сцене. В Барнауле Милена уже была в 2018 году. А в этом решила повторить свое путешествие в столицу Алтайского края. Почему известная певица гастролирует и по малым городам Сибири, почему блюз лечит от депрессии и где самые лучшие зрители, Милена Барретт рассказала в интервью ИА "Амител" . Публикуем ее ответы в двух вариантах: на русском и английском – может быть кто-то из читателей Amic захочет проверить свои знания иностранного.

Корр: Вы много гастролируете по миру, выступаете на больших сценах, как так получилось, что ваш концерт пройдет у нас в Барнауле? И вы ведь уже приезжали в наш город весной прошлого года, удалось ли его посмотреть?

Milena Barrett: I like to save enough time to visit you here in Barnaul because after visiting you last time 2018 I can not wait to come back again in 2019 and I feel that part of my heart belongs here with you so I like to come. No unfortunately I didn't get the chance but I'm hoping that this visit I will get the time to look around Barnaul as it looked beautiful. The people that attended my concert were very warm and welcoming, I liked this.

Милена Барретт: Мне было приятно специально найти время, чтобы приехать в Барнаул еще раз. После прошлого приезда в 2018 году мне не терпелось вернуться, я чувствовала, что это место поселилось в моем сердце, поэтому мне приятно вернуться. Посмотреть город в прошлый приезд, к сожалению, не удалось, но очень надеюсь, что в этот раз будет время осмотреться, потому что Барнаул выглядит красиво. К тому же организаторы предыдущего концерта в Барнауле были очень добры и приветливы, это было приятно.

Корр.: Как вы оцениваете наших жителей? Говорят, что мы, сибиряки, довольно суровы и скупы на эмоции. Что вы скажете на это?

M. B.: I found the Siberians to be very warm, emotional and welcoming, so much so that I can not wait to return to Siberia and to share my love of music with such beautiful people, I am grateful.

М. Б.: Я нахожу сибиряков очень добрыми, эмоциональными и радушными. Настолько, что мне не терпится вернуться в Сибирь и поделиться своей любовью и музыкой с такими прекрасными людьми, которым я благодарна.

Корр.: Где вам нравится выступать больше всего? В какой стране, в каком городе? А где предпочитаете жить?

M. B.: There are many beautiful countries I have visited but I have learnt that it isn't the country that makes for the experience of greatness it is the people that live within the country.

М. Б.: Я была во многих красивых странах, но поняла одну важную вещь: радость при посещении возникает не от места, а от людей, которые живут в этом месте.

Корр.: С таким графиком работы, наверное, редко удается бывать дома. Скучаете ли вы по "оседлой жизни" или вам по душе постоянные разъезды?

M.B.: I Love being on tour and I love my home time too I appreciate both and I feel that I am very lucky to have such great balance in my life.

М. Б.: Я люблю гастролировать и мне нравится проводить время с семьей. Я благодарна, что в моей жизни есть и то, и другое. Наверное, в этом плане мне очень повезло, я нашла баланс.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, немного о своей семье, своем доме. Что вам дарит душевное тепло.

M. B.: I live in Australia where it is warm and sunny most of the time and I feel relaxed when I go home but I do miss being on tour but I also miss my family "absence makes the heart grow fonder".

М. Б.: Я живу в Австралии, где почти всегда тепло и солнечно, и я чувствую расслабление, когда возвращаюсь домой. Когда я в туре, мне не хватает дома и семьи и наоборот, когда я дома, я начинаю скучать по концертной жизни. Как говорят: "Разлука укрепляет чувства".

Корр.: Как вы начали выступать? Почему вы пришли в эту профессию? Поддерживали ли вас близкие? И почему вы выбрали именно блюз? За что вы его любите?

M.B: I started singing as a small child and it has always been my passion and destiny. My family were very supportive and encouraging from the very beginning and they still are very proud of who I am, what I do and what I am achieving, This is great! I choose the blues and the blues chooses me, it is my instinct, I feel lots of empathy towards others as this is in my personality and what I have learnt from my life experiences, this is a good recipe for blues music.

М. Б.: Я начала петь еще ребенком, это всегда было моей страстью и предназначением. Семья всегда меня поддерживала, и они очень гордятся моими достижениями. Это очень здорово. Я выбрала блюз, и блюз выбрал меня. Это было инстинктивно. Как человек, я часто сочувствую другим людям, это часть моей личности и моего жизненного опыта, это и есть хороший рецепт для блюза.

Корр.: Что еще вы любите кроме музыки?

M.B: Music, writing songs, cooking and anything creative and artistic, I also like meeting with friends and family and doing activities together.

М. Б.: Я люблю писать песни, готовить и вообще заниматься вещами креативными и творческими. Также мне нравится встречаться с друзьями и проводить время с семьей.

Корр.: Вы влюбчивый человек?

M.B: I love to love.

М. Б.: Мне нравится любить.

Корр.: А насколько эмоциональный? Легко ли вас обидеть?

M.B: Yes I am a very emotional person and extremely sensitive.

М. Б.: Да, я очень эмоциональная и крайне чувствительная.

Корр.: Наверное, у каждого человека есть своя любимая мудрая фраза или цитата. В России, например, часто говорят: "нет худа без добра", имея в виду, что в любой сложной ситуации можно найти и что-то положительное. А какую фразу или чье изречение любите повторять вы?

M. B.: Too many to mention!!! but one is " You can always see situations better than yours but you can always see others that are worse".

М. Б.: Слишком много! Но одну я бы выделила: "Всегда есть ситуации, которые гораздо лучше твоей. Но также есть и те, которые гораздо хуже твоей".

Корр.: Интересно, что изначальное значение слова "блюз" – печаль. А сегодня исследователи говорят, что именно блюз лучше другой музыки помогает справиться с депрессией. Разделяете ли вы мнение исследователей и если да, то почему получается такой эффект?

M. B.: Blues is telling your story for you to release your troubles and emotions and then you can let these emotions go by singing about your experiences. Blues can also be happy and make you dance and sing good experiences. I think all music can help you with depression if you enjoy it and it speaks to you.

М. Б.: В блюзе ты рассказываешь свою историю, которая основана на твоих проблемах и переживаниях. Благодаря тому, что ты поешь о своем опыте, ты можешь преодолеть проблемы и отпустить переживания. Также блюз может быть веселым и заставить тебя петь и танцевать. Я думаю, что музыка помогает тебе справиться с депрессией, если ты ей наслаждаешься.

Корр.: А знаете ли вы русские песни?

M. B.: NO not yet but I would like to learn, I need to practice speaking Russian and perhaps learning to sing a song will help me.

М. Б.: Пока нет, но я бы хотела выучить. Я хочу освоить русский язык и, возможно, именно русские песни мне помогут в этом.

Корр.: Ваш концерт в Барнауле состоится накануне Международного женского дня. Знаю, что его отмечают не во всех странах, но в нашей стране этот день считается праздником весны, красоты и женственности. Вы очень красивы, расскажите ваш секрет красоты.

M. B.: To be kind and compassionate, loving, warm and friendly yet strong for yourself and for others.

М. Б.: Быть доброй и сострадательной, любящей и дружелюбной, но также сильной, как по отношению к себе, так и к другим.

Корр.: И что бы вы пожелали прекрасным дамам в этот весенний день?

M. B.: To be blessed with love, luck, happiness and strength.

М. Б.: Желаю быть благословенными любовью, удачей, счастьем и силой.

Концерт Милены Барретт состоится 6 марта в концертном зале АГИК, пр-т Ленина, 66.

Начало в 19:00

Билеты можно купить у оператора KASSY.RU

Справки по телефону: 8−913−082−17−00

(12+)