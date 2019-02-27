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Рефрижератор перевернулся на трассе в Алтайском крае, пострадали двое

, ИА "Амител"
Госпитализация пострадавшим не потребовалась
Авария произошла вечером 26 февраля в Зональном районе / Фото: newstracker.ru

Авария произошла вечером 26 февраля в Зональном районе / Фото: newstracker.ru

Авторефрижератор перевернулся на трассе в Алтайском крае вечером 26 февраля, сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась на 334-м километре Чуйского тракта в районе поворота на село Шубенка Зонального района.

Водитель 1976 года рождения на рефрижераторе Volvo, двигаясь со стороны города Бийска в направлении города Барнаула, не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир, мужчина 1961 года рождения, получили ушибы, не госпитализированы", – уточняют в полиции.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о привлечении спецтехники для поднятия транспортного средства и его дальнейшей транспортировки.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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