После того как Maruv и Freedom Jazz отказались отменить свои гастроли в России, жюри отбора на Украине предложило вместо них представить страну на конкурсе группе KAZKA, сообщают "Вести".

На данный момент на предложение ответа не последовало и в связи с этим возникают опасения, что никто не захочет представлять страну на таких условиях.

Об этом рассказала член правления Национальной общественной телекомпании Украины Александра Кольцова.

"Мне кажется, что произошло то, чего мы не хотели, а именно – политизация конкурса, – заявила она. – Если в дальнейшем мы установим нулевой уровень толерантности и запретим украинским артистам, выступавшим в России или сотрудничающим с российскими артистами, то боюсь, что никто особо не захочет принимать участие в таком конкурсе".

По ее словам, в случае отказа KAZKA выполнять условия участия в конкурсе, то Украина, скорее всего, откажется выдвигать своего кандидата.

При этом Кольцова подчеркнула, что со стороны организаторов Евровидения никаких санкций за это не последует, ведь даже без участника от страны трансляция конкурса в ней будет осуществляться.