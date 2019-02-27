Число жертв пожара в кузбасском городе Мариинске возросло до восьми человек – спасатели обнаружили тела еще двоих детей, передает "Интерфакс".

"Пожарные нашли тела двух детей после разбора сгоревшего дома. Всего погибли трое детей в возрасте от одного года до восьми лет. Следователи выясняют, кем приходились друг другу потерпевшие", – сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Ранее сообщалось о том, что на месте пожара в частном доме были обнаружены тела шести человек, в том числе одного ребенка.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".