Управление Росгвардии по Республике Алтай 28 февраля проведет тактико-специальные учения в Майминском районе.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, учения состоятся в детском оздоровительном лагере "Черемушки" и в урочище Малая Сеульта села Кызыл-Озек.
Следует иметь в виду, что силовики будут использовать огнестрельное оружие и специальные средства.
Местное население призывают сохранять спокойствие, не гонять скот в указанном направлении и не заходить за установленные знаки.
Комментарии
Вот кого они скотом обозвали???
"Скот не гонять, будут стрелять", такое ощущение, что идет подготовка к разгону демонстраций и отстрелу.
под шумок себе на шашлык настреляют