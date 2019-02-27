Управление Росгвардии по Республике Алтай 28 февраля проведет тактико-специальные учения в Майминском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, учения состоятся в детском оздоровительном лагере "Черемушки" и в урочище Малая Сеульта села Кызыл-Озек.

Следует иметь в виду, что силовики будут использовать огнестрельное оружие и специальные средства.

Местное население призывают сохранять спокойствие, не гонять скот в указанном направлении и не заходить за установленные знаки.