По данному факту возбуждено два уголовных дела / Фото: 22.мвд.рф

Молодой человек из Бурлинского района Алтайского края подозревается в угоне и поджоге автомобиля в городе Яровое.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне ночью парень 1999 года рождения незаконно завладел автомобилем "Тойота Витс", который был припаркован на улице Ленина с ключами в замке зажигания и заведенным двигателем.

"На пересечении улиц Кулундинская и 40 лет Октября злоумышленник не справился с управлением и допустил наезд на дерево. Чтобы скрыть следы преступления, он поджог салон машины и скрылся. Сумма материального ущерба, причиненного владельцу транспортного средства, устанавливается. Уже через два часа в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции по городу Яровому установили личность подозреваемого и задержали его в одном из кафе города", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено два уголовных дела – о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.