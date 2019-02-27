На очередном заседании комиссии Минобрнауки по законопроектной деятельности принято решение разработать методы подтверждения самостоятельного получения образования, сообщают "Известия".

При этом речь идет как о среднем специальном, так и о высшем образовании. В ведомстве считают, что это стимулирует граждан к совершенствованию знаний и участию в программе "Новые возможности".

Сейчас законодательно невозможно получить диплом об образовании, не пройдя обучение на базе одного из специализированных учреждений.

Чиновники планируют устранить этот законодательный барьер. Но перед этим им необходимо создать методику подтверждения полученных знаний по профессиям вне учебных заведений.

Так, директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко предлагает сдавать экзамены в специальных центрах оценки квалификации.

При этом желающим подтвердить свои знания нужно будет оплатить госпошлину в размере до 5 тысяч рублей. Клячко считает, что это заставит людей ответственное отнестись к зачетам.