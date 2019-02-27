Общероссийский народный фронт подготовил кредитную карту регионов России, сообщают "Известия".

Как выяснилось, россияне в среднем отдают банкам 27% от своих доходов. Это на 5% выше, чем годом ранее.

При этом в десятку самых закредитованных регионов вошли Калмыкия (59%), Тыва (56%), Чувашия (44%), Иркутская область (42%), Ханты-Мансийский АО (41%) Тюменская и Новосибирская области (38%), Якутия (37%), Ленинградская область (37%) и Коми (36%).

В общей сложности население РФ должно банкам 14,86 трлн рублей. Ожидается, что к концу года она увеличится минимум на 10%, превысив 16,3 трлн рублей.

Средняя величина долга одной семьи достигла 263 тысячи рублей, а просроченной задолженности – 13,4 тысячи рублей, подсчитали в ОНФ.

"Чемпионами" по просрочке стали Ингушетия (16% от общей суммы) и Карачаево-Черкесия (10%). Также в число лидеров по этому показателю с результатом 8% вошли Адыгея, Бурятия и Северная Осетия. На 1% от них отстали в Кабардино-Балкарии, Астраханской области, Ставропольском и Забайкальском краях.