Аварии на энергосетях потребителей составляют большую часть всех технологических нарушений, которые произошли в зоне обслуживания филиала МРСК Сибири "Алтайэнерго" в 2018 году. Это связано с ограничением проверок Ростехнадзора, сообщил на совещании в правительстве Алтайского края директор "Алтайэнерго" Николай Пантелеев.

По его словам, в 2018 году в Барнауле произошло 70 аварий, 54 из них приходится на сети потребителей (принадлежащие компаниям и организациям – прим. ред.). "При технологических повреждениях в сетях потребителей отключается вся сеть. Это очень большая проблема, которая сказывается на энергоснабжении", – сказал Николай Пантелеев. Он также уточнил, что проблема актуализировалась после того, как Ростехнадзор лишили права контролировать энергоустановки потребителей.

Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Иванов пояснил, что такая ситуация сложилась в рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности. "На 2019 год Генеральная прокуратура не согласовала нам ни одну проверку. Мы тесно работаем с электросетевыми компаниями, придумываем выход из сложившейся ситуации", – сказал Сергей Иванов.

Он предложил включать представителей Ростехнадзора в муниципальные комиссии в период подготовки к выдаче паспорта готовности. "Второй вариант решения проблемы – возможность каким-то образом выходить на внеплановые проверки. Если будет поступать информация об участившихся авариях в сетях того или иного потребителя, мы будем либо обращаться в органы прокуратуры, либо смотреть на сложившуюся ситуацию в рамках КоАП РФ", – сообщил Сергей Иванов.

Напомним, 26 февраля в правительстве Алтайского края состоялось совещание с участием первых лиц ресурсоснабжающих организаций региона, на котором рассматривали участившиеся в Барнауле коммунальные аварии. В энергосистеме города технологических нарушений оказалось не так много, как в сетях водо- и теплоснабжения.