Главой Турочакского района Республики Алтай избран Виктор Осипов – за его кандидатуру проголосовало большинство местных депутатов.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, сессия районного совета, где и был избран новый глава, состоялась 27 февраля.

Виктор Осипов родился 24 октября 1983 года в селе Турочак. В 2006 году окончил Горно-Алтайский государственный университет. Карьеру начал сразу после получения высшего образования с должности юриста, ведущего специалиста 1 разряда администрации Турочакского района. В 2012 году был назначен начальником юридического отдела администрации Майминского района. С 2014 года был главой Турочакского сельского поселения.