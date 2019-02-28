За два первых месяца 2019 года депутаты Госдумы РФ отметились целым рядом законодательных инициатив, которые вызвали у жителей страны практически истерический смех и бурные обсуждения. В результате другие представители Госдумы предложили создать на сайте отдельный раздел, в котором будут публиковаться сомнительные высказывания и инициативы депутатов. По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такая мера подтолкнет депутатов к тому, чтобы они "больше думали", прежде чем делать какие-либо заявления. Пока раздел на сайте Госдумы не создан, Amic.ru собрали самые удивительные законотворческие проекты народных избранников России. Смотрим и восхищаемся полетом их мыслей.