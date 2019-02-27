Все почтальоны крупнейшего села Немецкого национального района уволились после того, как им объявили их новую заработную плату, сообщает газета "Новое время".

Последнее время почтальоны села Подсосново разносили почту за 6000 рублей в месяц, но и это показалось организации слишком высокими расходами.

Сотрудников перевели на 0,3 ставки, и теперь их зарплата упала до 4000 рублей. При этом за три дня работы они должны разнести тот же объем корреспонденции, что и обычно.

Почтальоны сочли такую оплату труда унизительной и уволились. Вместе с ними заявления об увольнении написали заведующий и оператор почты, так как уверены, что ни один порядочный человек за такие деньги работать не будет.

Более того, даже на должность третьего почтальона за 6000 рублей в месяц до сих пор никого не нашли. Не хочется людям таскать сумку весом 8-9 кг по протяженному селу, в котором проживают 2100 человек.

Коллектив почтового отделения по закону обязан доработать до 15 марта. Кто будет разносить почту потом – вопрос открыт.