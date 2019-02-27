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Алтайские почтальоны отказались работать за 4000 рублей

, ИА "Амител"
Крупнейшее село Немецкого национального района может остаться без доставки почты
Сотрудников перевели на 0,3 ставки, и теперь их зарплата упала до 4000 рублей / Фото: 'Новое время'

Сотрудников перевели на 0,3 ставки, и теперь их зарплата упала до 4000 рублей / Фото: "Новое время"

Все почтальоны крупнейшего села Немецкого национального района уволились после того, как им объявили их новую заработную плату, сообщает газета "Новое время".

Последнее время почтальоны села Подсосново разносили почту за 6000 рублей в месяц, но и это показалось организации слишком высокими расходами.

Сотрудников перевели на 0,3 ставки, и теперь их зарплата упала до 4000 рублей. При этом за три дня работы они должны разнести тот же объем корреспонденции, что и обычно.

Почтальоны сочли такую оплату труда унизительной и уволились. Вместе с ними заявления об увольнении написали заведующий и оператор почты, так как уверены, что ни один порядочный человек за такие деньги работать не будет.

Более того, даже на должность третьего почтальона за 6000 рублей в месяц до сих пор никого не нашли. Не хочется людям таскать сумку весом 8-9 кг по протяженному селу, в котором проживают 2100 человек.

Коллектив почтового отделения по закону обязан доработать до 15 марта. Кто будет разносить почту потом – вопрос открыт.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

27.02.2019 14:28
- гость -

Подобная проблема в большинстве почтовых отделений, да и практически в большинстве бюджетных учреждений. "Оптимизация" в своем действии. Урезают ставки не только почтальонам, но и техничкам, санитаркам и т.п. Вроде как уменьшают рабочее время с соответствующей оплатой. НО объем работы остается тот же самый. А в деревнях людям деваться некуда, пыхтят, ворчат, но идут на работу за 4-6 тыс.р. Зато в отчетах на бумаге все красиво - МРОТ растет! ага...

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27.02.2019 14:30
- гость -

Им деньги платят, а они нос воротят! Неблагодарные

0  0
27.02.2019 14:34
- гость -

Правильное решение! А то начальники почтамтов и управления упахались в растаскивании денег - завтра последний день месяца, а сегодня едва перечислили аванс. Не хотят за работу платить, пусть работают сами! Педагоги!

0  0
27.02.2019 14:35
- гость -

ага, а для росстата зарплата 13 333 рубля )))

0  0
27.02.2019 14:39
- гость -

И в этой организации у топ- манагера хватило совести после дотаций государства премию в несколько лямов загробастать???
каким же безсовестным надо быть!!!

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27.02.2019 14:46
- гость -

правильно сделали!

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27.02.2019 14:50
Гражданин

Паскудство со стороны работников Почты! Форменное паскудство! Эти это бросить людей в такое тяжелое для страны время?! А именно сейчас, когда руководство страны и края бок о бок сражаются с мировым сионизмом, с санкциями, отказывают себе в мало-мальских утехах, наши почтальоны подкладывают такую свинью!

Да и пусть идут и побираются. Уверен, за забором желающих работать много!

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27.02.2019 14:51
- гость -

потому что это не зарплата, а геноцид

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27.02.2019 14:54
- гость -

Почтальоны за кого голосовали, вот ответка и пришла!

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27.02.2019 15:08
Санёк

Почему это им придется до 15 марта батрачить? Их должны были уведомить за 2 месяца об изменениях, а они явно это сделали сегодня. Можно смело жалобу подавать и почту закроют)

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