Основной причиной смерти женщин в России являются новообразования, сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.

Отмечается, что из-за новообразований в 2017 году умерли 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет). К данному классу заболеваний относятся злокачественные и доброкачественные образования органов и тканей.

От болезней системы кровообращения скончались 18,9 тысячи женщин. На третьем месте среди причин смертности – внешние причины (15,8 тысячи женщин), к которым относятся несчастные случаи, нападения и ДТП.

Всего же в позапрошлом году в России умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.