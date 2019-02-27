Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
На территории "Старого базара" в Барнауле начали монтировать новые торговые павильоны. Ожидается, что в них переедут продавцы, которые сейчас располагаются возле здания Центрального рынка.
Как ранее писал Amic.ru, закончить реконструкцию "Старого базара" должны в первой половине 2019 года. На первом уровне Центрального рынка оборудуют кафе и рестораны. Второй этаж станет площадкой для экомаркета и фреш-маркета.
Комментарии
Исключить декрет из трудового стажа. Включить декрет в трудовой стаж.
Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле.
Запретить собирать валежник. Разрешить собирать валежник.
Снести торговые киоски и ларьки. Восстановить торговые киоски и ларьки.
Запретить торговлю алкоголем возле соцобъектов. Разрешить торговлю алкоголем возле соцобъектов.
Господи, как много работы у них работы! Передохнуть некогда!
кому нужны эти ларьки?