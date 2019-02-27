Барнаулец сбросил соседского кота со связанными лапами с 10 этажа в мусоропровод, а потом еще написал заявление в полицию, пожаловавшись на то, что животное "вцепилось в руку и жевало до кости", сообщают "Наши Новости".

Жительница дома №44 по улице Балтийской Нелли Витошкина рассказала журналистам, что на днях у нее из квартиры убежал кот. Нашелся он едва живой в ящике под мусоропроводом с завязанными передними лапами.

Ветеринар диагностировал у несчастного Маркиза сотрясение мозга, ушиб всех внутренних органов и шоковое состояние.

"Подушечки лопнуты, там когти вырваны, но я боюсь показывать", — жалуется журналистам хозяйка четвероногого.

Она решила во что бы то ни стало наказать неизвестного живодера и написала заявление в полицию о жестоком обращении с животным.

Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что ее сосед с 10 этажа написал заявление в полицию за то, что ее кот расцарапал его.

При этом он свою причастность к полету животного через мусоропровод отрицает. Журналисты пытались узнать версию случившегося от второй стороны конфликта, но горожанин не пустил их в дом.