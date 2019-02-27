В результате ДТП было блокировано движение трамваев / Фото: vk.com/barneos22

Жесткое ДТП произошло в центре Барнаула днем 27 февраля – автомобиль попал в тиски между трамваем и столбом.

О ДТП на пересечении улицы Гоголя и проспекта Красноармейского сообщили очевидцы в паблике barnaul 22.

"Трамвай смял легковушку. Трамваи стоят в обе стороны", – отмечает автор заметки. Официальных данных о пострадавших пока нет.