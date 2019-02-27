В результате ДТП было блокировано движение трамваев / Фото: vk.com/barneos22
Жесткое ДТП произошло в центре Барнаула днем 27 февраля – автомобиль попал в тиски между трамваем и столбом.
О ДТП на пересечении улицы Гоголя и проспекта Красноармейского сообщили очевидцы в паблике barnaul 22.
"Трамвай смял легковушку. Трамваи стоят в обе стороны", – отмечает автор заметки. Официальных данных о пострадавших пока нет.
Комментарии
трамвай летел шары выпучив или автомобилист слепошарый перед трамваем решил сигануть через пути?
Вот чё за дыбилы лезут на трамвайные пути если дальше ехать некуда! Встать перед ними западло штоле?
Месный вы там рядом были, все видели? Или так - балабол?
Или так - балабол?
Баобаб.