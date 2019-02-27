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Ориентировочная стоимость запуска современного высокоскоростного поезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск оценивается от 73 до 79 миллиардов рублей. Эти средства необходимо вложить в инфраструктуру, для того чтобы поезд начал курсировать на постоянной основе. Об этом в ходе парламентского часа сообщил депутатам АКЗС министр транспорта региона Александр Дементьев.

На сегодняшний день максимальная скорость подвижного состава, которую могут достигать поезда до Новосибирска – 110 километров в час. При этом поезда Siemens двигаются со скоростью 160 км/ч. Таким образом, необходимо полностью переделать электрификацию железнодорожных линий в двух сибирских регионах.

Доехать из Барнаула до Новосибирска после запуска "Ласточки" можно будет за 2,5 часа. Это позволит наладить экономические и туристические связи между двумя сибирскими регионами. Аналогичные поезда в прошлом году были запущены между Псковом и Нижним Новгородом, Москвой и Иваново.

Пока неясно, готово ли РЖД на такие огромные траты. Однако ранее в СМИ сообщалось о планах корпорации соединить все крупные сибирские города высокоскоростным железнодорожным сообщением.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов во время визита в Алтайский край пообещал, что скоростной поезд "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск запустят уже к концу 2019 года. Позже в алтайском Минтрансе эту информацию опровергли, добавив, что проект настолько дорогостоящий, что за год его реализовать практически невозможно.

Позже Илья Зотов сообщил Amic.ru, что его организация приложит все усилия, чтобы ускорить процедуру начала курсирования поезда между двумя крупными сибирскими столицами. По его информации, вопрос уже стоит на контроле нескольких депутатов Госдумы от Алтайского края, руководства Минтранса и РЖД.

Напомним, что поезд "Ласточка", созданный представителями немецкого концерна Siemens для РЖД, летом 2014 года совершал тестовый рейс из Барнаула в Новосибирск. "Ласточка" способна доставлять пассажиров из Барнаула в Новосибирск за три часа. Запуск поезда на постоянной основе откладывали несколько раз. Сначала ожидалось, что он начнет курсировать в 2017 году, но этого так и не произошло.