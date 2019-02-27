Правительство Японии выразило протест России из-за визита на Курильские острова делегации российских чиновников, сообщает ТАСС.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Константин Носков прибыли на остров Шикотан.

Они приняли участие в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, которая обеспечивает местных жителей высокоскоростным интернетом.

Япония, которая считает острова Курильской гряды своей территорией, назвала такие действия "неприемлемыми".

"Это неприемлемо и противоречит нашей юридической позиции", – заявили в японском МИД.

Отметим, что перед этим Сергей Иванов заверил общественность, что Курилы останутся российской территорией.