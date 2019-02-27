Правительство Японии выразило протест России из-за визита на Курильские острова делегации российских чиновников, сообщает ТАСС.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Константин Носков прибыли на остров Шикотан.
Они приняли участие в церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи, которая обеспечивает местных жителей высокоскоростным интернетом.
Япония, которая считает острова Курильской гряды своей территорией, назвала такие действия "неприемлемыми".
"Это неприемлемо и противоречит нашей юридической позиции", – заявили в японском МИД.
Отметим, что перед этим Сергей Иванов заверил общественность, что Курилы останутся российской территорией.
Комментарии
Вот вам и мирный договор с самураями... Эти обезьяны улыбаются нам, пока им выгодно!
Лучше бы они выразили протест против атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки
По ходу этих чиновников занесут в чёрный список японского "Миротворца".А у любого россиянина пересекающего японо-российскую границу пора спрашивать:"Чьи Курилы?"
И пусть правительство России выражает озабоченность по поводу протеста правительства Японии.
Ну что вы,тех кто сбросил атомные бомбы на их мирные города они привечают уже 75 лет на своей маленькой территории.
а у меня протест против того, что детишки ивановых назначаются топ менеджерами в компаниях с государственным участием
хотя некоторым почему-то важнее взаимоотношения Японии и США