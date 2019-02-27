Авария с участием легкового автомобиля, который зажало между трамваем и столбом на проспекте Красноармейском в Барнауле, по предварительным данным, обошлась без пострадавших.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в дежурную часть данные об этом происшествии не поступали. Судя по всему, участники аварии сами оформляют ДТП.
Тем не менее на место происшествия выехал экипаж ДПС.
Комментарии
Крутой перец с номером 999 думал что он бог и ему все можно, но нормальный водила травая показал где ему место. Трамвайщику жму руку
Маладец трамвайщег! Надо учить проскакивателей и стоятелей на трамвайных путях!
Надо учить стоятелей на трамвайных путях!
а ты еще больший неадекват, чем пытаешься себя показать... короче, ой дурак.... (с)
если трамвайщик влетит в стоящую на рельсах телегу (при условии, что телега не выскочила прямо перед ним), то он будет виновен в ДТП, со всеми вытекающими последствиями
p.s. хорошо, что у Месного прав нету.