Авария с участием легкового автомобиля, который зажало между трамваем и столбом на проспекте Красноармейском в Барнауле, по предварительным данным, обошлась без пострадавших.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в дежурную часть данные об этом происшествии не поступали. Судя по всему, участники аварии сами оформляют ДТП.
Тем не менее на место происшествия выехал экипаж ДПС.
Комментарии
Крутой перец с номером 999 думал что он бог и ему все можно, но нормальный водила травая показал где ему место. Трамвайщику жму руку
Маладец трамвайщег! Надо учить проскакивателей и стоятелей на трамвайных путях!
Надо учить стоятелей на трамвайных путях!
а ты еще больший неадекват, чем пытаешься себя показать... короче, ой дурак.... (с)
если трамвайщик влетит в стоящую на рельсах телегу (при условии, что телега не выскочила прямо перед ним), то он будет виновен в ДТП, со всеми вытекающими последствиями
p.s. хорошо, что у Месного прав нету.
Согласен, хорошо, что у Васи и месного нет прав, но плохо что нет мозгов....
27.02.2019 16:27
- гость -
тоесть ты считаешь охрененным адекватом того жоповоза кто на трамвайных путях встал, а в это время куча людей в трамвае ждёт и опаздывает куда то?
p.s. а права у меня есть с 1989г. Бойся меня.... хотя хренадва мы встретимся когда, тебе сюда визу не дадут никагда!
но плохо что нет мозгов....
согласен. зря он для житья в Барнауле визу оформил
а в это время куча людей в трамвае ждёт и опаздывает куда то?
во время вставания телеги на рельсы, трамвай мог стоять на остановке и собирать таких как ты.
27.02.2019 16:36
месный
[старожил] [больше 500 сообщений]
p.s. а права у меня есть с 1989г. Бойся меня.... хотя хренадва мы встретимся когда, тебе сюда визу не дадут никагда!
В Монголию что-ли?
Так там и дорог и машин особо нет. А на верблюде или ослике сильно не разгонишься
p.s. а права у меня есть с 1989г.
у бабушки в шкапчике спрятана книжечка картонная ?