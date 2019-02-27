Авария с участием легкового автомобиля, который зажало между трамваем и столбом на проспекте Красноармейском в Барнауле, по предварительным данным, обошлась без пострадавших.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, в дежурную часть данные об этом происшествии не поступали. Судя по всему, участники аварии сами оформляют ДТП.

Тем не менее на место происшествия выехал экипаж ДПС.