Продюсер Денис Константинович объявил о съемках третьей части известного российского фильма 90-х "Брат", главную роль в котором исполнил Сергей Бодров, сообщает "Российская газета".

Финансирование съемок организовал шоумен Стас Барецкий.

Планируется, что главные роли исполнят люди, которые освободились из мест лишения свободы.

Так, одну из ролей исполнит известный под прозвищем Рыжий Тарзан бывший спортсмен Вячеслав Дацик.

Примечательно, что музыкальное сопровождение ленты может стать похожим на первую и вторую части.

В частности, ведутся переговоры с группами "Би-2" и "Сплин".

Завершение съемок и выпуск картины в прокат запланировано на 2020 год.