Среда, 27 Февраль, 16:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,62
€ 74,49
254608
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рубки в ленточных борахКоммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Анонсированы съемки третьей части фильма "Брат"

, ИА "Амител"
Роли в картине исполнят бывшие заключенные
Продюсер Денис Константинович объявил о съемках третьей части фильма 'Брат' / Фото: из обложки фильма 'Брат-2'

Продюсер Денис Константинович объявил о съемках третьей части фильма "Брат" / Фото: из обложки фильма "Брат-2"

Продюсер Денис Константинович объявил о съемках третьей части известного российского фильма 90-х "Брат", главную роль в котором исполнил Сергей Бодров, сообщает "Российская газета".

Финансирование съемок организовал шоумен Стас Барецкий.

Планируется, что главные роли исполнят люди, которые освободились из мест лишения свободы.

Так, одну из ролей исполнит известный под прозвищем Рыжий Тарзан бывший спортсмен Вячеслав Дацик.

Примечательно, что музыкальное сопровождение ленты может стать похожим на первую и вторую части.

В частности, ведутся переговоры с группами "Би-2" и "Сплин".

Завершение съемок и выпуск картины в прокат запланировано на 2020 год.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
16:22
Женщина в Горно-Алтайске истекла кровью после удара ножом от сожителя 0
16:13
Анонсированы съемки третьей части фильма "Брат" 0
16:02
Запуск "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск обойдется в 79 миллиардов 5
15:48
Между трамваем и столбом: масштабное ДТП в Барнауле обошлось без пострадавших 3
15:32
Стала известна главная причина смертности женщин в России 1
15:24
Япония выразила протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы 6
15:16
Автомобиль разворотило в тисках между трамваем и столбом в центре Барнаула 2
15:02
Барнаулец заявил в полицию на "нападение" кота, упавшего в мусоропровод 6
14:51
Новые торговые павильоны начали монтировать на "Старом базаре" 4
14:32
Турочакский район в Горном Алтае возглавил новый руководитель 0
14:22
Алтайские почтальоны отказались работать за 4000 рублей 13
14:11
Энергоснабжение Барнаула страдает из-за запрета на проверки для Ростехнадзора 0
14:06
В Нальчике боевики обстреляли силовиков, один бандит убит 0
13:50
Новосибирская область вошла в топ-10 самых закредитованных регионов 0
13:34
Парень в Алтайском крае угнал машину, врезался в дерево и устроил пожар 1
13:22
Как дети с барнаульского Потока становятся чемпионами России 0
13:16
Родительский день в 2019 году: когда и как нужно поминать усопших 0
13:04
В России собираются ввести высшее самообразование 10
12:50
Скот не гонять, будут стрелять: Росгвардия проведет учения в Горном Алтае 5
12:33
Найдены тела еще двоих детей, погибших на пожаре в Кемеровской области 0
12:21
На Украине боятся, что никто не захочет выступать на Евровидении 9
12:13
Рефрижератор перевернулся на трассе в Алтайском крае, пострадали двое 0
12:02
Новосибирский университет вошел в топ-100 мирового предметного рейтинга 3
11:49
Глава Бийска обещал лучшие дороги в стране и реставрацию пассажа купца Фирсова 7
11:36
Десятки домов в Барнауле временно оставят без воды для замены оборудования 0
11:24
NBC: Трамп одобрил кибератаку на российскую "фабрику троллей" 4
11:12
Переломить ситуацию. Как в Барнауле решат проблему износа коммунальных сетей 14
11:03
Водитель BMW сломал ноги в жестком ДТП в Новосибирске 3
11:02
Ультразвук на страже здоровья: ученые АлтГТУ проводят исследования в медицине 0
10:51
Вой сирен в центре Барнаула взволновал горожан утром 27 февраля 6
10:34
Грузовик перевернулся на бок после ДТП с участием трех авто под Барнаулом 0
10:26
Минимум шесть человек погибли при пожаре в Кемеровской области 0
10:17
Четырехлетний барнаулец установил рекорд России по приседаниям 4
10:04
Авиабилеты подорожают из-за повышения топливного сбора 4
09:52
Как купить или продать квартиру самостоятельно 0
09:48
Светофоры отключат на участке Змеиногорского тракта в Барнауле 27 февраля 0
09:32
Кто получит титул "Мисс Granmulino – февраль 2019" 0
09:23
Пенсионер на Алтае до смерти избил сожительницу поленом за слова о расставании 8
09:15
Экономить на "коммуналке" – реально или нет 3
09:11
Директора заринского предприятия осудили за растление 9-летних девочек 13
09:02
Выход есть: что делать, если стоматолог отказал вам в имплантации зубов 0
08:55
В Горном Алтае двое детей едва не погибли в устроенном ими пожаре 0
08:45
Весенние хлопоты аграриев: где оформить выгодный кредит на сельхознужды 2
08:39
Как родители сдавали ЕГЭ по русскому в Барнауле: впечатления корреспондента Amic 0
08:29
Стоимость проезда повысят в общественном транспорте Бийска 2
08:14
Депутаты избрали главу Курьинского района Алтайского края 0
08:05
Как на Кирилла Весноуказчика предсказывали погоду на весну 5
07:50
Колосс на сахарных ногах: какие есть заменители сахара и насколько они безопасны 0
07:34
На продукты семьям Барнаула нужно чуть больше 20 тысяч рублей 20
07:19
Забывчивые, бедные и принципиальные: "грустные" истории должников горэлектросети 8
07:03
Двухуровневую квартиру с двумя входами продают в центре Барнаула за 11,7 млн 7
06:48
Королева Голливуда: фото молодой красавицы Элизабет Тейлор 2
06:32
Нежные хищники: удивительные фото белых медведей 0
06:17
Снег и тепло до +8 градусов обещают в Алтайском крае 27 февраля 0
06:01
Будет дороже: алтайский эксперт о росте цен на дизтопливо и бензин в апреле 3
05:54
Средний возраст начала половой жизни в России назвали в Минздраве 28
04:42
Рособрнадзор создаст группу по оценке креативности школьников и "мягких" навыков 0
03:32
Группа Freedom-jazz отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 2
02:59
Рост цен на бензин в этом году пообещали не больше 4,3% 4
01:17
Ученые раскрыли тайну загадочного исчезновения древней Кхмерской империи 0
00:14
Российские ученые приблизились к раскрытию секрета формирования костей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.