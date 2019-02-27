Женщина в Горно-Алтайске истекла кровью после удара ножом от сожителя

Мужчина в Горно-Алтайске подозревается в убийстве своей сожительницы, которая приревновала его к своим подругам.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, жертвой преступления оказалась 48-летняя горожанка. В данный момент установлено, что 25 февраля 40-летний подозреваемый вместе со своей сожительницей распивали алкоголь у себя дома. Затем к застолью присоединились подруги женщины, которые пробыли в гостях до утра 26 февраля.

"Когда гости разошлись по домам, между сожителями возникла ссора, в ходе которой женщина приревновала сожителя к своим подругам. Тогда мужчина взял кухонный нож и нанес потерпевшей один удар в область туловища. Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери до приезда скорой помощи", — уточняют в СКР.

В данный момент подозреваемый задержан и дал признательные показания. Решается вопрос о его аресте.