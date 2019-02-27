Управление Федеральной почтовой службы Алтайского края прокомментировало информацию о том, что почтальоны села Подсосново уволились после того, как им объявили их новую заработную плату.

В организации отмечают, что в целях повышения рентабельности отделения почтовой связи Подсосново было принято решение о снижении частоты доставки почтальонами корреспонденции с пяти до трех раз в неделю.

"Такое решение было принято на основании проведенного анализа работы данного отделения за последние 12 месяцев. Сокращение количества доставок с пяти до трех раз привело к уменьшению километража, который проходят почтальоны, с 45,5 километра до 27,3 километра, и как следствие – к снижению нормативной численности почтальонов на доставочных участках", – отмечают в УФПС.

Помимо этого в организации уточняют, что фактически график работы почтальонов сократится на семь часов – с 21 до 14 часов в неделю.

"Сотрудники некоторых отделений почтовой связи (включая почтальонов) работают на дробных ставках, которые могут составлять от 0,2 до 0,8 шт. ед. (ставки). Оплата труда в данном случае производится в соответствии с ч. 2 ст. 93 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть пропорционально отработанному времени. В данном случае у сотрудников неполная занятость – они работают на неполной ставке 0,4 единицы (14 часов в неделю) и, соответственно, получают оплату пропорционально отработанному времени. Заработная плата при этом пропорционально доплачивается до МРОТ и составляет 4900 рублей. Почтальоны данного отделения были уведомлены о предстоящем изменении условий трудового договора за два месяца до внесения соответствующих изменений в части изменения количества ставок, а также изменения графика работы с пятидневки на трехдневку", – говорится в официальном комментарии.

Также в филиале "Почты России" добавляют, что руководство предпринимает все меры для укомплектования штата и сохранения доступности услуг для населения. "В настоящее время ведется активная работа по подбору персонала в отделение почтовой связи Подсосново", – резюмируют в организации.