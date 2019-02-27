В 2019 году Алтайский край затронула волна сообщений о минировании школ, больниц и других социальных учреждений. По словам заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Алтайскому краю Эдуарда Ретенгера, электронные письма о "минировании" поступали из Королевства Бельгия, Мюнхена и Москвы. Об этом он рассказал на совещании "О противодействии заведомо ложным сообщениям об актах терроризма", которое прошло в правительстве Алтайского края сегодня, 27 февраля.

Первое сообщение о "минировании" вздуборажило регион 28 января. Тогда сообщения о готовящемся взрыве были разосланы в 48 объектов системы образования и здравоохранения, расположенных на территории Барнаула.

"Установлено, что рассылка осуществлялась с территории Королевства Бельгия, Брюссель. Эвакуации подвергнуто 7324 человека. В этот же день была рассылка на территории города Новоалтайска. По этому факту было возбуждено другое уголовное дело, письма рассылались в шесть объектов системы образования и здравоохранения, рассылка снова шла из Брюсселя. Было эвакуировано 1459 лиц", – сообщил Эдуард Ретенгер.

Через несколько дней волна "минирования" дошла до Бийска. Тогда сообщения о взрыве рассылались в 14 объектов. Эвакуации подверглось 2100 человек. Рассылка осуществлялась из города Мюнхен, Германия.

15 февраля сообщения о минировании поступили в Барнаул, Бийск, Зональный и Бийский район. Тогда было эвакуировано 5000 человек.

"Рассылка осуществлялась из компании Mail.ru, расположенной в городе Москве", – сказал Ретенгер.

По данным фактам в регионе было возбуждено четыре уголовных дела по признакам состава преступления по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".