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Субсидированные авиарейсы из Барнаула в Красноярск запустят к лету 2019 года, а именно к началу летнего туристического сезона. Об этом в ходе правительственного часа рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Изначально планировалось, что из Барнаула наладят авиасообщение с хакасским городом Абакан. Однако компаний, желающих совершать перевозку пассажиров в этом направлении, не нашлось. В итоге правительство Красноярского и Алтайского краев договорились об инициативе субсидирования авиамаршрута из региональных бюджетов и бюджета Российской Федерации.

Отметим, что до 2017 года между Алтайским и Красноярскими краями осуществлялось воздушное сообщение, но ввиду неокупаемости авиарейс пришлось закрыть.

По словам министра транспорта Александра Дементьева, среди других направлений, где будут более дешевые билеты, останется Казань и Томск.

Ранее сообщалось, что новый современный аэровокзал площадью 8 тысяч кв. метров может появиться в Барнауле в ближайшие несколько лет. Ориентировочная стоимость проекта около 2,7 миллиарда рублей.

Предполагается, что в существующем здании аэропорта разместится международный терминал, а рядом с ним пристроят новое помещение для внутренних авиалиний площадью 8 тысяч кв. метров.