Развивая блогерство: алтайские студенты показали свои таланты

25 и 26 февраля Алтайский государственный институт культуры превратился в мини-театр, на сцене которого студенты и школьники показывали миниатюры, пародии, скетчи, пантомимы и многое другое. В эти дни в учреждении проходил 18-й фестиваль студенческих, школьных, молодежных театров эстрадных миниатюр (СТЭМов) "Белая ворона". В этом году мероприятие получило всероссийский статус: в нем приняли участие более 200 человек из Барнаула, Новосибирска, Москвы и Брянска.

Ребята соревновались в художественном слове, монологах, стендапах, пантомимах, имитациях, а также в цирковых и оригинальных жанрах.

Во вторник, 26 февраля, в вузе состоялось торжественное награждение участников. Победителем конкурса стала театральная студия "Маска" Алтайского государственного аграрного университета. Команда получила денежный приз 25 тысяч рублей и заветную статуэтку.

Как рассказала Amic.ru организатор фестиваля Вера Медведенко, такие мероприятия позволяют молодежи самореализоваться и продемонстрировать себя не только перед публикой со всей страны, но и перед компетентным жюри.

"Такие мероприятия однозначно нужны, потому что для студентов это определенный выход их творческой энергии, они здесь самореализовываются, демонстрируют себя как творческие единицы. У нас очень представительное жюри, и решение о победителе было очевидным", – рассказала Медведенко.

Также все желающие могли поучаствовать в конкурсе, в рамках которого нужно было снять короткое видео о том, как проходит фестиваль "Белая ворона". После этого видео нужно было разместить в социальной сети с хештегом #киноначинаетсястебя. Конкурс проводила компания "МегаФон". Все участники культурного мероприятия отметили, что такие креативные конкурсы помогают им раскрыться по-своему.

"Очень интересно и волнительно наблюдать за развитием вашего творчества. Спасибо вам, что вы развиваете не только свой эмоциональный интеллект, но и своих зрителей в том числе. Я уверена, что благодаря вашему творчеству Барнаул закрепится в звании культурная столица не только Алтайского края. Ну а благодаря высоким скоростям компании "МегаФон" и приложению "МегаФон.ТВ" вы можете ознакомляться с новинками театра и кино. Главное, делать это не на лекциях", – сказала на церемонии награждения руководитель по продажам на массовом рынке алтайского регионального отделения ПАО "МегаФон" Яна Полозова.

Она также отметила, что такие мероприятия нужно проводить чаще, а "МегаФон" будет всячески поддерживать подобные форматы, так как компания приветствует творческую молодежь. А сейчас, когда общение переходит в интернет, подобные вещи ценятся вдвойне.

Самый яркий репортаж о фестивале "Белая ворона" создала Алина Ложечка. Она и стала победителем конкурса "Кино начинается с тебя".

"Конкурс "МегаФона" полностью затянул меня, я снимала видео о фестивале в течение двух дней, во мне проснулся азарт, мне хотелось выиграть, и я знала, что сделаю это. По сути, этот конкурс позволяет человеку пробудить в себе блогерские навыки", – рассказала девушка.

Практически все участники и гости фестиваля не смогли пройти и мимо яркой и заметной площадки компании "МегаФон". На ней были расположены мягкие пуфы, на которых в перерывах между выступлениями отдыхали участники конкурса и куда с завистью поглядывали даже жюри и наставники театральных студий. Здесь же все желающие могли подзарядить свои телефоны или сделать красивое фото.

"Эта зона и конкурс были очень полезными для участников фестиваля, это помогло им работать с видео. Здесь они почувствовали себя в мире интернета. Ведь студентам важно ощущение этого движения и современного мира", – подчеркнула Вера Медведенко.

По словам менеджера по связям с общественностью алтайского регионального отделения ПАО "МегаФон" Александра Глазунова, сегодняшнее поколение – это поколение "смартфонитизации", социальных сетей и блогерства. И многие хотят быть узнаваемыми в соцсетях, но не знают, с чего начать. А конкурс "МегаФона" стал отличным поводом для этого. Ведь главное начать, подчеркнул собеседник, а "МегаФон", как самый быстрый оператор мобильного интернета, дает такую возможность и помогает развивать блогерство даже для тех, кто только начинает этим заниматься.

Компания планирует практиковать подобные форматы и в будущем, так как и конкурс видео для начинающих блогеров, и уютная зона с пуфиками имели определенный успех среди участников фестиваля "Белая ворона".