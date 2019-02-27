Житель Каменского района Алтайского края приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима за убийство престарелой женщины, которую он ограбил, а затем сжег вместе с ее домом.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в январе прошлого года злоумышленник, будучи нетрезвым, решил похитить деньги у знакомой женщины 1928 года рождения.

"В ночное время, подойдя к ее дому, он при помощи отвертки вскрыл запорное устройство, проник в дом, где от потерпевшей потребовал деньги, толкнул ее. Женщина упала на пол, ударилась головой о стол и не смогла подняться из-за престарелого возраста. Виновный, завладев принадлежавшими потерпевшей 3000 рублями, решил убить ее, чтобы скрыть следы совершенного грабежа. С этой целью он поджег дом, из которого потерпевшая не смогла выбраться и погибла", – уточняют обстоятельства преступления в правоохранительном ведомстве.

Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.