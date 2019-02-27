Известный певец и композитор Доминик Джокер женился на уроженке Барнаула Екатерине Кокориной. Свадебные фотографии они выложили в Instagram.

Свадьба состоялась 26 февраля в Москве. Решение стать мужем и женой пришло паре после нескольких лет романтических отношений и совместно записанных песен.

Напомним, возлюбленные познакомились на шоу "Битва хоров", где Доминик был наставником барнаульской команды, в которую входила Катя.

Ранее бывший участник "Фабрики звезд" уже был женат и развелся в 2015 году. От первого брака у него родились двое детей: Маркус и Мартин.