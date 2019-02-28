Фото: avito.ru

Двухуровневую квартиру площадью 213 квадратных метров с индивидуальной планировкой продают в центре Барнаула за 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в кирпичном доме с охраняемой закрытой территорией, подземной парковкой.

На первом уровне квартиры расположены: кухня-столовая, гостиная с большими окнами и камином, гардероб и гостевой санузел с пародушевой кабиной. На втором уровне – три спальни и санузел.

"Окна спален и застекленные балконы выходят на солнечную сторону во двор. Полы на втором уровне покрыты паркетной доской. Ванная комната оснащена качественным санфаянсом, оборудована джакузи и сауной. Для комфортного проживания в квартире установлен подогрев плиточных полов, а также два кондиционера с разводкой по всем комнатам и приточная вентиляция с подогревом воздуха", – отмечает автор объявления.