Чем дольше существует человечество, тем больше болезней оно выявляет. В огромном перечне заболеваний есть особая группа – орфанные, или редкие заболевания. В России редким заболеванием считается, если им болеет один человек из 10 тысяч населения. И таких людей в России около 5 миллионов. Кстати, 28 февраля отмечается Международный день редких болезней. Портал Amic.ru подготовил несколько коротких описаний. Например, синдром Протея еще называют слоновьей болезнью за непропорционально большие, почти как у слона, ноги. Больные цицеро едят землю, золу, резину и другие "невкусности", а порфирия делает кожу и глаза кроваво-красными, на солнце такие люди покрываются волдырями, буквально горят, как вампиры.