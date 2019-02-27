В Барнауле задержаны подозреваемые в серии мошеннических действий в городских торговых центрах, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как установлено правоохранителями, мужчины 43 и 23 лет подыскивали граждан для того, чтобы по их документам взять в кредит товары в барнаульских торговых центрах.

Ими была отработана схема, согласно которой злоумышленники предоставляли ложные сведения о месте работы, доходах и другую информацию о заемщике.

Приобретенный таким образом товар они забирали себе, а гражданам, на которых все это оформлялось, обещалось денежное вознаграждение после перепродажи взятой в кредит техники.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Им грозит до двух лет лишения свободы.