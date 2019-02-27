Прокуратура центрального района Новосибирска выявила нарушения правил хранения оружия в Новосибирском государственном краеведческом музее, сообщает пресс-центр ведомства.

Установлено, что в музее хранится свыше 400 единиц раритетного огнестрельного оружия, при этом к нему имеется открытый доступ.

Помимо не опломбированных витрин, претензии проверяющих касались отсутствия книги приема-выдачи оружия и патронов к нему.

В связи с этим в отношении директора учреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ ("Нарушение правил хранения оружия").

Ему вынесено предупреждение. Нарушения законодательства уже устранены.