Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин внес поправки в законопроект о запрете на распространение "фейковых" новостей, сообщает lenta.ru.

По оценке депутата, механизм взаимодействия со СМИ прекрасно отлажен и без этого закона.

Однако он предложил ввести специальную систему уведомлений, при получении которых зарегистрированные интернет-издания обязаны будут удалять несоответствующую действительности информацию.

Левин также предложил смягчить часть законопроекта, касающуюся неуважения к обществу.

Народный избранник считает, что если подобные записи будут удаляться в течение суток по требованию Роскомнадзора, то их авторы и владельцы ресурсов не должны нести за них ответственности.

Депутат выразил уверенность, что введение подобного "права на ошибку" поможет сохранить свободу слова.

Напомним, ранее в первом чтении был принят законопроект о наказании за распространение фейковых новостей и публикацию материалов, "выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству". Нарушителям грозят крупные штрафы.