Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин внес поправки в законопроект о запрете на распространение "фейковых" новостей, сообщает lenta.ru.
По оценке депутата, механизм взаимодействия со СМИ прекрасно отлажен и без этого закона.
Однако он предложил ввести специальную систему уведомлений, при получении которых зарегистрированные интернет-издания обязаны будут удалять несоответствующую действительности информацию.
Левин также предложил смягчить часть законопроекта, касающуюся неуважения к обществу.
Народный избранник считает, что если подобные записи будут удаляться в течение суток по требованию Роскомнадзора, то их авторы и владельцы ресурсов не должны нести за них ответственности.
Депутат выразил уверенность, что введение подобного "права на ошибку" поможет сохранить свободу слова.
Напомним, ранее в первом чтении был принят законопроект о наказании за распространение фейковых новостей и публикацию материалов, "выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству". Нарушителям грозят крупные штрафы.
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