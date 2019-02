Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо подписал петицию на сайте Change.org против "бесчеловечного захвата касаток и белух в России". Об этом актер сообщил в своем Twitter.

Он также призвал подписчиков последовать его примеру и спасти млекопитающих от пленения в вольерах у берегов Приморья. Петицию уже подписали свыше 888 тысяч человек.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в бухте Средней незаконно содержатся 11 касаток и 90 белух. Суд сначала арестовал животных, но затем снял арест.

На прошлой неделе президент Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу решить резонансный вопрос. Ожидается, что решение примут до 1 марта.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz