WhatsApp введет новые ограничения, призванные оградить пользователей от навязчивых предложений вступить в ту или иную группу, некоторые из которых могут рекламировать запрещенные товары и услуги или и вовсе призывают к насилию, сообщает akket.com.

Теперь администраторы смогут приглашать в свои группы только тех людей, у которых они записаны в контактах.

Планируется, что новшество начнет действовать уже в ближайшие дни. При этом в компании подчеркивают, что это исключительно добровольная опция.

Те, кто желает получать приглашения от любого человека, могут отключить ее и пользоваться месседжером по старой схеме.