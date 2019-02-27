Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала, что россияне стали позже рожать первых детей, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующее заявление она сделала на традиционном совещании правительства под председательством президента Владимира Путина.

По словам Голиковой, в 2000 году 60% рожениц, беременных первым ребенком, рожали в возрасте до 25 лет.

По итогам же 2017 года, больше половины граждан РФ рожают первого ребенка только после 25-летия.

А тех же, кто предпочел стать мамой до этого возраста, осталось только 45%.

Вице-премьер считает, что это негативная тенденция, так как сдвижение возрастной границы вверх уменьшает вероятность появления на свет второго малыша.

Она выразила надежду, что новые меры поддержки родителей вернут численное превосходство "молодежи" в этой статистике.