Главный антимонопольщик России Игорь Артемьев дал прогноз изменения цен на бензин в 2019 году, сообщает РБК.

По его словам, рост стоимости горючего будет ниже уровня инфляции.

"Маржа даже в рознице очень высокая у бензоколонок, — аргументировал глава ФАС. — Они пережили достаточно сложный период и сейчас, наоборот, хорошо зарабатывают. Поэтому потенциала для роста нет".

Артемьев выразил уверенность, что существующие механизмы сдерживания роста стоимости топлива защищают граждан от резких скачков расходов на заправку транспорта.

В частности, в случае необходимости уменьшаются налоги, которые являются одной из составляющих ценообразования и влияют на итоговый чек.