В Нальчике 27 февраля силовики провели контртеррористическую операцию, в ходе которой окружили трех боевиков, засевших в одном из частных домовладений Нальчика, сообщает РИА Новости.

Террористы отказались сдаваться и первыми открыли огонь. В результате были ликвидированы все три участника экстремистской религиозной организации.

Из мирного населения и силовых структур никто не пострадал.

В жилье правоохранители обнаружили автоматы и патроны к ним. Известно, что бандиты планировали совершить теракты в Кабардино-Балкарии.