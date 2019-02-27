Первый российский антропоморфный робот FEDOR попал под санкции Запада за то, что научился стрелять с двух рук, сообщает popmech.ru.

Пока уникальное изобретение училось ходить и садиться на шпагат, зарубежные партнеры были готовы поставлять датчики, двигателя, камеры, компьютеры и редукторы.

Но стоило ему освоить навык стрельбы, как иностранные компании посчитали его опасной военной разработкой и разорвали контракты.

Хотя на самом деле цель изобретателей не военная, а научная – Федор должен в 2021 году отправиться в космос на космическом корабле "Федерация".

Теперь будущему космонавту предстоит пройти процедуру импортозамещения. В НПО "Андроидная техника" утверждают, что они к такому переходу готовы.